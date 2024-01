Calcio Femminile | Il Real Meda chiude un colpo in attacco

Il Real Meda è lieto di annunciare l'ingresso in squadra di Viktoria Cvetkova, attaccante proveniente dalla Bulgaria. Nata il 4 luglio 2005 a Sofia, Viktoria ha trascorso un periodo di tre anni presso l'accademia di calcio inglese Brooke House College, dal 2020 al 2023.

Il suo percorso sportivo comprende anche esperienze internazionali con la partecipazione alla nazionale under 17 a partire dal 2020, per poi passare in nazionale under 19, dove milita attualmente.

Viktoria Cvetkova ha condiviso le sue impressioni sull'opportunità di giocare per il Real Meda: “Personalmente, giocare per il Real Meda in questo momento è una grande opportunità e sono molto felice di coglierla perché era ciò di cui avevo bisogno: un grande club per giocare e acquisire esperienza.” Parlando di obiettivi Viktoria ha dichiarato: “I miei obiettivi fino alla fine di questa stagione sono giocare al meglio delle mie capacità, migliorare mentalmente e fisicamente, conoscere meglio le mie compagne sia dentro che fuori dal campo e naturalmente segnare il maggior numero possibile di gol. Voglio il meglio per la squadra e ciò significa portarla in alto nella classifica e ottenere il maggior numero possibile di punti.”

Il Real Meda dà il benvenuto a Viktoria Cvetkova e le augura il meglio per questa nuova fase della sua carriera calcistica con le Black Panther.

(Comunicato Real Meda)