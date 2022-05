Sarà Adalberto Fiero a dirigere il match Seregno-Pro Sesto

Il designatore arbitrale della serie C Maurizio Ciampi ha affidato ad Adalberto Fiero, tesserato per la sezione di Pistoia, la direzione del match Seregno-Pro Sesto, valido come andata dei playout del girone A del campionato di serie C, in programma sabato 7 maggio 2022, alle 17,30, allo stadio Ferruccio di Seregno.

Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Marco Belsanti di Bari, mentre da quarto ufficiale agirà Eugenio Scarpa di Collegno.