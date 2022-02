Squadra in casa

Squadra in casa Folgore Caratese

Finisce in parità il match tra Folgore Caratese e Legnano, nel campionato di Serie D Girone B.

I padroni di casa hanno avuto in mano il pallino del gioco per tutta la gara non riuscendo però a portare i tre punti a casa mentre gli ospiti si sono dimostrati molto solidi e cinici, meritando il pareggio.

Sono proprio i lilla ad andare in vantaggio al 16’: Gasparri serve Confalonieri che a tu per tu con Merelli, non sbaglia.

I brianzoli però non mollano e a fine primo tempo trovano il pareggio con Troiano, con un’acrobazia degna di nota.

Nel secondo tempo, c’è ancora spazio per due occasioni nitide, una per parte. Prima Gasparri al 59’ sbaglia un goal facile facile davanti al portiere e poi al 90’ è Russo, il portiere del Legnano, a compiere un miracolo.

IL TABELLINO:

Folgore Caratese – Legnano 1-1

Gol: 16′ Confalonieri (L), 45′ Troiano (FC)

Folgore Caratese: Merelli, Grbic, Troiano, Romano (62′ Fognini), Kone (71′ Lo Faso), Ciko, Gomez (80′ Di Stefano), Caiazza, Esposito, Cani (55′ Repetto), Derosa (62′ Cocuzza).

Allenatore: Longo.

Legnano: Russo, Caradonna, Barbui, Bini, Becchi, Di Lernia, Beretta (63′ Bingo), Bertoli, Ravasi (81′ Quaggio), Confalonieri, Gasparri (81′ Barazzetta).

Allenatore: Sgrò.