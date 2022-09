La Folgore Caratese ufficializza il difensore Cesare Ambrosini

La Folgore Caratese, dopo la bruttissima sconfitta per 0 a 4 contro il Lumezzane, chiude per il difensore centrale Cesare Ambrosini, classe '90 con 333 presenze tra Serie B, C e D.

Il comunicato del club:

"Ora è ufficiale, la Folgore Caratese ha tesserato questa mattina l'esperto difensore centrale Cesare Ambrosini, 333 presenze tra Serie B, C e D e un bagaglio di esperienza che alzerà la qualità della pacchetto arretrato brianzolo. Classe '90, nato a Erba, è stato per anni la colonna portante della difesa del Como (dal 2011 al tutto il 2016) e con la formazione lariana ha totalizzato 147 presenze di cui 23 in Serie B nella stagione 2015/16.

In carriera ha vestito le maglie del Modena, Rimini, Legnano, Legnago Salus, Sondrio, Derthona, Rezzato, Tritium, Tavolara e nell'ultimo anno quella del Villa Valle. Svincolato dal 1° luglio di quest'anno ha subito risposto presente alla chiamata della Folgore Caratese, per storia e tradizione calcistica.