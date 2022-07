La Folgore Caratese ufficializza l’attaccante Martino Ripamonti

La Folgore Caratese si muove sul mercato e ufficializza l’attaccante Martino Ripamonti, classe 2002, in arrivo dal Sangiuliano City.

Il comunicato del club:

"La Folgore Caratese comunica di aver messo sotto contratto l'attaccante Martino Ripamonti, nato a Lecco il 16 gennaio 2002, nell'ultima stagione in forza al Sangiuliano City con cui ha vinto il campionato di serie D (collezionando 14 presenze,10 in campionato, 3 nella poule scudetto, 1 in Coppa Italia) per un totale di 302 minuti.

Ripamonti ha subito mostrato confidenza con il pallone prima nel settore giovanile di Olginate e poi in quello di Renate, fino a quando l'US Sassuolo Calcio ha deciso di acquistarlo e farlo crescere nel proprio vivaio con le maglie dell'under 18 e della Primavera, formazioni nelle quali ha confermato sia il proprio talento sia di essere tra i giovani più interessanti del panorama nazionale.

Giocatore di qualità, Ripamonti è una seconda punta di movimento e può essere schierato come ala sia a destra sia a sinistra."