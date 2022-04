La Folgore Caratese batte 0 a 1 la Vis Nova Giussano

La Folgore Caratese in un periodo non molto positivo torna a vincere e lo fa in un derby di grandissimo livello contro la Vis Nova Giussano.

Dopo un equilibrio durato 85’ minuti, la squadra di mister Longo va a segno con Mamadou Koné e porta a casa i tre punti.



I brianzoli in attesa delle gare della domenica, ritornano al secondo posto in classifica rimanendo molto vicino alla capolista Sangiuliano City.

La prossima gara contro il Calcio Brusaporto, essendo uno scontro diretto al vertice, sarà decisiva.





Tabellino Vis Nova Giussano - Folgore Caratese 0 - 1





VIS NOVA GIUSSANO: L. Ferrara, A. Manti, F. Frigerio, S. Molteni, S. Bartoli, L. Dugnani, A. Mancosu, N. Proserpio, M. Fall, M. Arrigoni, M. Cazzaniga.

A disposizione: L. Foresti, G. Gambazza, F. Beretta, F. Calabrò, A. Redaelli, M. Ballabio, M. Valtulina, M. Orellana Cruz, S. Calmi.

All: Nigro Luigi



FOLGORE CARATESE: D. Merelli, J. Grbic, A. Romano, S. Ciko, R. Cocuzza, G. Alma, A. Esposito, S. Lo Faso, D. Derosa, C. Kaziewicz, R. Kouda.

A disposizione: A. Nocco, S. Alabiso, L. Troiano, M. Konè, D. Di Stefano, L. Fognini, W. Gomez Varas, A. Caiazza, L. Felici.

All: Longo Emilio