Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Monza

Si avvicina l’inizio della partita tra Fiorentina e Monza, una gara importantissima per capire le ambizioni della squadra allenata da mister Palladino.

Nel Monza fuori Petagna per Mota mentre in difesa non c’è Marì, panchina per lui.

Le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA – Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral.

MONZA – Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Colpani, Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Mota.