Le formazioni ufficiali di Monza-Brescia

Il Monza affronta il Brescia nelle semifinali dei playoff di Serie B, in una gara importantissima per i brianzoli in una stagione fatta di alti e bassi.

Le formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Huard; Bisoli (C), Van De Looi, Léris; Tramoni; Moreo, Palacio.

A disposizione: Perilli, Andrenacci; Pajac, Papetti; Proia, Jagiello, Bertagnoli, Behrami; Bajic, Bianchi, Ayé.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; D'Alessandro, Ciurria, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer.

A disposizione: Lamanna, Sommariva; Bettella, Antov, Marrone, Mazzitelli, Colpani, Brescianini, Molina, Vignato, Pedro Pereira, Mancuso.