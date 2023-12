Gagliardini-Rabiot: lo scontro social dopo Monza-Juventus

Nella serata di ieri, venerdì 1 dicembre, il Monza ha affrontato in casa la Juventus, trovando il pari al 91esimo ma subendo il gol dell’1 a 2 all’ultimo respiro.

Dopo la partita la tensione non è finita, come dimostra la storia Instagram di uno dei protagonisti della partita, Adrien Rabiot, che dopo aver segnato un gol e fatto un assist, ha pubblicato una storia in cui Gagliardini esulta urlandogli in faccia.

Il messaggio del francese è chiaro: “Gagliardini, impara a rimanere sempre umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordati di questo“.