Adriano Galiani e il Monza festeggiano insieme (VIDEO)

Nel ritorno della finale dei playoff di Serie B, il Monza ha battuto il Pisa in un match ricco di colpi di scena che è terminato dopo i tempi supplementari con il risultato di 4 a 3.

I brianzoli hanno conquistato la loro prima storica promozione in Serie A per la prima volta in 110 anni di storia, in soli quattro anni, dopo l'arrivo da parte di Silvio Berlusconi.

Il video dei festeggiamenti della squadra insieme ad Adriano Galliani:

I ragazzi di Mister Stroppa sono pronti a ricevere il calore di tutta la città a bordo di un bus scoperto che alle ore 18:00 del 31 maggio inizierà il proprio percorso da Via Lecco per poi toccare alcuni punti nevralgici della città come il Ponte dei Leoni, l’Arengario e Piazza Trento e Trieste.