Adriano Galliani in ansia per il futuro del Monza: "Dobbiamo prendere tanti giocatori nati dal 2000 in poi"

Il Monza continua a pensare al mercato come dimostrano le parole dell'ad del Monza, Adriano Galliani, riportate da TMW al termine dell’Assemblea di Lega:

"Il Monza in realtà ha un grande problema. Nelle liste per la Serie A sapete che servono quattro giocatori dal vivaio. Il Monza non essendo stato più in B da oltre 20 anni non ha nessun giocatore allevato.

L'unico è Pessina, pensate un po', ma non è che andiamo a prendere Pessina... Però dobbiamo prendere tanti giocatori nati dal 2000 in poi che possano fare i titolari, altrimenti hai una rosa di 21 giocatori".