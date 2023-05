Adriano Galliani premia Dany Mota Carvalho e Carlos Augusto per le 100 partite col Monza

Giornata di grandi traguardi al Centro Sportivo Luigi Berlusconi a Monzello, dove il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani ha premiato Dany Mota Carvalho e Carlos Augusto per le 100 partite ufficiali giocate con i brianzoli.

I comunicati della società:

“Al Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello, il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani ha premiato Dany Mota Carvalho per le 100 partite ufficiali giocate in biancorosso.

Un traguardo speciale, che l'attaccante ha raggiunto nella gara di domenica 7 maggio in casa del Torino, 1201 giorni dopo il suo esordio in Monza-Pro Patria di Serie C del 22 gennaio 2020.

Dopo aver riunito tutta la squadra in cerchio, Adriano Galliani ha donato a Dany Mota una medaglietta celebrativa e una maglia speciale col numero 100.

Complimenti Dany!”

"Al Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello, il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani ha premiato Carlos Augusto per le 100 partite ufficiali giocate in biancorosso.

Un traguardo speciale, che il brasiliano ha raggiunto nella gara di domenica 23 aprile contro la Fiorentina all’U-Power Stadium, 936 giorni dopo il suo esordio in Monza-Triestina di Coppa Italia del 29 settembre 2020.

Dopo aver riunito tutta la squadra in cerchio, Adriano Galliani ha donato a Carlos Augusto una medaglietta celebrativa e una maglia."

(Comunicato Monza)