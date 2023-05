Il weekend delle giovanili: le Juniores trionfano nel torneo Gravellona Toce

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Il settore giovanile del Real Meda ha avuto un fine settimana di successi, con la squadra Juniores che ha conquistato il primo posto nel Torneo Gravellona Toce.

Nel corso del torneo, il Real Meda ha registrato una vittoria per 1-0 contro l'Ivrea, un successo di 2-1 contro la Biellese e un pareggio per 1-1 contro il Gravellona. Tuttavia, grazie alla somma dei punti conquistati, la squadra del Real Meda ha ottenuto la vittoria del torneo. La Mantia Marcella ha segnato in entrambe le vittorie, mentre La Mantia Virginia ha siglato il gol della vittoria contro la Biellese. Ballabio Sofia ha invece segnato nel pareggio contro il Gravellona.

Le Pulcine nere 2012 hanno subito una sconfitta nel recupero contro il Leon, con un risultato di 0-3, mentre le Pulcine bianche 2012 hanno ottenuto ottimi risultati nel Quadrangolare Mazzo 80 ladies. Nella prima partita hanno sconfitto il Mazzo per 6-0, nella seconda partita hanno vinto contro il Pontevecchio per 10-0, mentre nella terza partita hanno pareggiato 1-1 contro il Brugherio.

(Comunicato Real Meda)