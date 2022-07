Ufficiale, Gulinatti Alessio è un nuovo giocatore della Folgore Caratese

Dopo il mancato approdo in Serie C, la Folgore Caratese prepara la nuova stagione per provare a c'entrare il grande obiettivo.

I brianzoli hanno ufficializzato con un comunicato l'arrivo di Gulinatti Alessio:

"La Folgore Caratese è lieta di annunciare l’arrivo di Gulinatti Alessio.