I gol di Citterio e Bonseri regalano la vittoria contro il Breno

Squadra in casa

Squadra in casa Breno

Dopo la vittoria in rimonta per 4-3 alla Leon Arena contro il Real Calepina, questa volta arriva la lunga trasferta infrasettimanale a Breno. Un primo tempo ricco di emozioni: prima il rigore parato da Pulze, poi l’espulsione del portiere bresciano e il vantaggio del Breno. Ma la Leon, ancora una volta dimostra di lottare e agguanta il pareggio nei dieci minuti finali del primo tempo con un ottimo Citterio. Un secondo tempo con ritmi lenti e senza occasioni, fino ai minuti di recupero quando su assist di testa di Schiavo, capitan Bonseri trova la rete della vittoria. Tre punti che fanno salire la Leon a quota 29 e le fanno “lasciare” l’ultimo posto in classifica.

Ora la sosta pasquale, poi sabato 23 aprile ci sarà la trasferta a Desenzano. Infatti, la gara inizialmente prevista per il 24 febbraio è stata anticipata.

Ecco la classifica completa dopo la giornata di oggi:

City Nova 67

Brusaporto 60

Legnano 56

Folgore Caratese 56

Desenzano 55

Virtus Ciserano 54

Casatese 52

Sp. Franciacorta 50

Arconatese 50

Breno 49

Ponte San Pietro 42

Crema 41

Castellanzese 38

Real Calepina 37

Sona 35

Villa Valle 35

Vis Nova Giussano 31

Leon 29

Caravaggio 29

Brianza Olginatese 27