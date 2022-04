Il Monza non sbaglia contro l'Ascoli

Squadra in casa

Squadra in casa Monza

Nella 33esima giornata del campionato di Serie B, all’U-Power Stadium, si sono sfidate Monza-Ascoli.

Al 15′ i biancorossi vanno avanti grazie a Valoti, bravissimo a ribadire in rete dopo la respinta di Guarna sulla punizione di Barberis.

I ragazzi di Stroppa riescono a chiudere subito il match al 28’: Ciurria viene colpito da Botteghin e dal dischetto si presenta Gytkjaer dal dischetto, che non sbaglia.

Con questo importantissimo successo il Monza, vola al terzo posto in classifica, scavalcando il Pisa.

MONZA-ASCOLI 2-0 (2-0)

MARCATORI: 15′ Valoti (M) 27′ Gytkjaer rig. (M)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Antov (1′ st Donati), Caldirola, C. Augusto; P. Pereira, Ciurria (40′ st Colpani), Barberis, Molina, D’Alessandro (31′ st Machìn); Valoti (40′ st Favilli), Gytkjaer (13′ st Mota C.). All. Stroppa. A disp.: Lamanna, Mancuso, Bettella, Siatounis, G. Ramirez, Brescianini, Pirola.

ASCOLI (4-2-3-1): Guarna; Baschirotto, Botteghin (1′ st Salvi), Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel (12′ st Caligara); Ricci (1′ st Dionisi), Saric (23′ st Bidaoui), Paganini; Iliev (35′ st De Paoli). All. Sottil. A disp.: Leali, Bolletta, Tavcar, Palazzino, Franzolini, Maistro, Fontana.