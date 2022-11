Il Monza si rialza, tris alla Salernitana

Tre punti d’oro per il Monza che si rialza e torna alla vittoria nell’ultima giornata prima dello stop “forzato” per i Mondiali in Qatar. All’U-Power Stadium di Monza la formazione di Palladino dimostra che l’ottima gara andata in scena contro la Lazio non è stato un semplice caso, anzi la formazione biancorossa sta crescendo gara dopo gara. Questi tre punti catapultano il Monza al quattordicesimo posto, a 16 punti e permette loro di “staccarsi” dalla zona rossa della classifica.



Un primo tempo incredibile per il Monza che amministra il gioco e mette in difficoltà in più occasioni la formazione della Salernitana. Dopo i primi minuti di studio da parte delle due squadre ecco che la partita si sblocca: ad aprire le marcature ci pensa al minuto 24 Carlos Augusto che approfitta dell’assist con il tacco di Dany Mota é mette in rete il pallone. Vantaggio Monza. I brianzoli spingono e chiudono nella propria area gli avversari, alla fine trovano il vantaggio al 35' con Mota Carvalho. Salernitana che reagisce negli ultimi istanti del primo tempo. Al rientro in campo, Colpani calcia rasoterra ad incrociare: palla sul palo che salva Sepe. Al 62’ ancora i padroni di casa che si affacciano in area campana con una sovrapposizione di Caprari, che trova la risposta di Sepe bravo a deviare in corner. Al 75’ cambia ancora il match: Candreva, mette a terra in area Dany Mota, espulsione per l’ex Inter e rigore per i biancorossi. Dal dischetto va capitan Pessina che non sbaglia. 3-0 per il Monza. Nel finale padroni di casa che rischiano ancora di trovare il gol: Ranocchia calcia e colpisce il palo, ma il direttore di gara fischia per fuorigioco. Termina così, con il Monza che chiude il 2022 con una vittoria davanti ai propri tifosi.