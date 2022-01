Il Renate passa al minuto 90' contro il Seregno grazie a un goal di Celeghin

Nella partita del debutto della nuova proprietà, il Seregno disputa una buona prestazione contro il Renate senza però portare a casa alcun punto.

Nel primo tempo non succede molto, con le due squadre che non riescono a incidere e restano inchiodate sulle 0 a 0. Unica nota dolente, l'espulsione di Galeotafiore per doppia ammonizione al 27', che lascia in 10 i brianzoli.

Dopo un secondo tempo nuovamente equilibrato e senza grandi emozioni, la gara si sblocca al minuto 90': cross di Morachioli da sinistra, sponda aerea di Maistrello e goal di Celeghin da due passi.

Le formazioni:

Renate (4-3-2-1): Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Chakir, Rossetti; Maistrello. A disp.: Moleri, Albertoni, A. Esposito, G. Esposito, Cugola, Morachioli, Ferrini, Rosa, Tedeschi, Piscopo, Spaltro e Marano. All.: Cevoli.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Galeotafiore, Borghese, Zoia; Gemignani, R. Marino, Mandorlini, Jimenez, Valeau; Cocco, Cernigoi. A disp.: Caruso, Lupu, Cortesi, Rossi, Aga, Solcia, Vitale, Raggio Garibaldi, Alba, Invernizzi e Pani. All.: Mariani.

Arbitro: Fontani di Siena.