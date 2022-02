Il Seregno cede all’Acr Messina il portiere Leonardo Caruso dopo poche settimane dal suo arrivo

Il Seregno comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Acr Messina il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Caruso (a destra nella fotografia). Il portiere lascia così la Brianza a poche settimane dal suo arrivo dalla Paganese, dopo essere comparso a referto solo nelle gare con il Renate ed il Fiorenzuola, nelle quali è rimasto in panchina.

A lui vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità che ha dimostrato in questo breve periodo ed un in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale.