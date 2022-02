Il Seregno chiude per Antonio Balzano, ex giocatore di Serie A

In data odierna, il Seregno comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Balzano, libero sul mercato dopo lo svincolo dal Pescara.

Nato a Bitonto, nel barese, il 13 giugno 1986, difensore, Balzano, che ha firmato con la società azzurra un contratto fino al prossimo 30 giugno, con opzione per la stagione successiva, si è formato nel vivaio del Bari, con cui ha esordito in prima squadra in serie B nel 2004-’05. Dopo un altro semestre con i pugliesi, nel gennaio del 2006 si è trasferito alla Cisco Roma, in serie C/2.

Successivamente, ha militato nel Rieti in serie C/2 ed in serie D (dal luglio del 2006 al gennaio del 2008), nell’Atletico Roma in serie C/2, nella Seconda divisione della Lega Pro e nella Prima divisione della Lega Pro (tra il gennaio del 2008 ed il giugno del 2011), nel Pescara in serie B ed in serie A (dal 2011-’12 al 2013-’14), nel Cagliari in serie A ed in serie B (nel 2014-’15 e nel 2015-’16), nel Cesena in serie B (nel 2016-’17) e di nuovo nel Pescara in serie B (dal luglio del 2017 al giugno del 2021).

In totale, vanta 51 presenze in serie A, 193 presenze con 3 gol in serie B, 29 presenze con 2 gol nella Prima divisione della Lega Pro, 18 presenze con 1 gol in serie C/2 e 69 presenze nella Seconda divisione della Lega Pro. Ha vinto due campionati di serie B, con il Pescara nel 2011-’12 e con il Cagliari nel 2015-’16. A lui va l’in bocca al lupo per una felice permanenza in Brianza.