Dopo due sconfitte consecutive, il Seregno pareggia contro il Fiorenzuola

Dopo due sconfitte consecutive, il Seregno è tornato a muovere la classifica, grazie al pareggio interno a reti bianche contro il Fiorenzuola. La gara non è stata spettacolare ed ha conosciuto due copioni tra loro differenti.

Nella prima frazione, i brianzoli sono stati più brillanti ed hanno costruito la loro migliore opportunità da rete con un calcio di punizione da posizione centrale di Iacopo Cernigoi, che Nicholas Battaiola ha alzato sopra la traversa.

Nella ripresa, complice anche un calo fisico evidente dei padroni di casa, gli ospiti hanno preso in mano le redini del gioco ed hanno sfiorato il vantaggio in particolare al 31’, quando una girata di Ferdinando Mastroianni ha centrato il palo.

Nel finale, la più bella azione della sfida, iniziata da un lancio di Matteo Mandorlini e proseguita con una rifinitura di Iacopo Cernigoi, ha portato Andrea Gemignani solo davanti a Nicholas Battaiola, bravissimo ad opporsi in uscita al diagonale del laterale toscano.

Il punto ha consentito ad entrambe le contendenti di salire a quota ventiquattro in classifica, con due punti di margine sulla zona playout e due di ritardo da quella playoff. Ora il prossimo impegno che attende gli azzurri è in programma martedì 1 febbraio 2022, quando alle 18 gli uomini allenati da Alberto Mariani saranno di scena a Salò al cospetto della Feralpi, nel recupero del match rinviato subito dopo l’Epifania. Torneranno a disposizione nella circostanza Gioacchino Galeotafiore ed Andrea Cocco, assenti oggi per squalifica.

Seregno-Fiorenzuola 0-0

Seregno (3-5-2): Tozzo; Solcia, Borghese, Rossi; Gemignani, Vitale (20 s.t. Iurato), Raggio Garibaldi (14’ s.t. Invernizzi), R. Marino (20’ s.t. Mandorlini), Valeau; Cernigoi, Jimenez (35’ s.t. Cortesi). A disp.: Caruso, Lupu, Signorile, Aga, Bartolotta, Alba e Pani. All.: Mariani.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Varoli, Guglieri; Palmieri, Fiorini (35’ s.t. Currarino), Stronati (28’ s.t. Nelli); Zunno (28’ s.t. Bruschi), Mastroianni, Mamona Blue. A disp.: Burigana, Dimarco, Potop, Sartore, Oneto, Giani, Cavalli, Arrondini e Fracassini. All.: Tabbiani.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Note: ammoniti Raggio Garibaldi (S), Iurato (S), Palrmieri (F), Ferri (F), Varoli (F) e Fiorini (F), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 6-4 per il Fiorenzuola. Recuperi: 0’ p.t., 3’ s.t.