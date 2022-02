Nel recupero della 21° giornata di Serie C, il Seregno perde 3 a 1 contro il Feralpisalò

Nel recupero della ventunesima giornata del girone A del campionato di serie C, come nella gara di andata, il Seregno è stato sconfitto 3-1 dalla FeralpiSalò, proseguendo così la sua striscia negativa, cominciata all’indomani della vittoria a Trento, che lo aveva proiettato al settimo posto in classifica. Il kappaò ha precipitato per la prima volta dopo mesi gli azzurri in zona playout, comunque ad una sola lunghezza di distanza dalla quindicesima posizione, che a fine stagione garantirebbe la salvezza diretta, ed ha confermato le difficoltà realizzative della squadra, che fatica a trovare la porta altrui con facilità.

Il match ha visto gli azzurri pericolosi nella fase di partenza, con il neo capitano Cocco, subentrato nel ruolo a Borghese, che di testa ha spedito sul palo un cross dalla fascia mancina di Valeau. Al 23’ così sono stati i gardesani a passare, con Luppi che ha insaccato un suggerimento di Miracoli.

Al 37’ Cocco ha pareggiato, trasformando un rigore, figlio di un fallo su Valeau di Salines, espulso per somma di ammonizioni nella circostanza. Nella ripresa, nonostante l’uomo in più, gli ospiti hanno progressivamente ceduto metri sul terreno di gioco ai bresciani, trascinati dalla giornata positiva delle punte Miracoli e Luppi e da un ispirato Balestrero. Proprio Balestrero al 24’ ha spezzato l’equilibrio, inzuccando alle spalle di Tozzo un cross di Corrado dalla fascia mancina. Le forze fresche gettate nella mischia da Mariani nel finale non hanno cambiato il corso della contesa, con i leoni del Garda che, a tempo scaduto, hanno triplicato con Guerra, bravo nel finalizzare un suggerimento di Balestrero. Ora il Seregno è atteso dalla trasferta di sabato 5 febbraio 2022, alle 14,30, a Crema, contro la Pergolettese, molto delicata in chiave salvezza.

FeralpiSalò-Seregno 3-1

Marcatori: 23’ p.t. Luppi (F), 37’ Cocco (S) rig.; 24’ s.t. Balestrero (F), 46’ Guerra (F).

FeralpiSalò (4-3-1-2): De Lucia; Salines, Farabegoli, Bacchetti, Girgi (1’ s.t. Corrado); Castorani (30’ s.t. Hergheligiu), Carraro, Balestrero; Di Molfetta (1’ s.t. Bergonzi); Miracoli (16’ s.t. Guerra), Luppi (39’ s.t. Spagnoli). A disp.: Liverani, Porro, Corradi, Verzelletti, Zanini, Siligardi e Gualandris. All.: Vecchi.

Seregno (3-5-2): Tozzo; Galeotafiore, Solcia (38’ s.t. Bartolotta), Rossi; Gemignani, Vitale (38’ s.t. Signorile), Raggio Garibaldi (1’ s.t. Mandorlini), R. Marino, Valeau (39’ s.t. Invernizzi); Cocco, Cortesi (16’ s.t. Jimenez). A disp.: Lupu, Aga, Iurato e Pani. All.: Mariani.