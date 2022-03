Bellissima inziativa organizzata dalla Folgore Caratese: "Tutti a Caravaggio...ospiti della società"

Particolare iniziativa organizzata della Folgore Caratese, dopo le polemiche degli ultimi giorni, riguardante la trasferta di Caravaggio.

La società ha deciso infatti di organizzare un pullman di 56 posti per i tifosi regalando inoltre i biglietti per la gara.

Il comunicato:

"La Folgore Caratese, nella persona del Presidente Michele Criscitiello, dopo alcune sterili polemiche dei giorni scorsi tende la mano ai tifosi del passato e del presente con la speranza che ci sia un solo obiettivo: il futuro!

In occasione della trasferta di domenica 27 marzo a Caravaggio, il Presidente è lieto di organizzare un pullman di 56 posti per i tifosi che vorranno dare il proprio sostegno alla squadra di Emilio Longo. Il biglietto di ingresso allo stadio sarà offerto dalla società, così come il trasporto.

La trasferta sarà organizzata solo se le adesioni raggiungeranno un minimo di almeno 45 unità. Le prenotazioni si potranno effettuare presso gli uffici della sede e lasciare una cauzione di 10 euro, cauzione che sarà riconsegnata domenica mattina all’ingresso sul pullman. La partenza è fissata per le ore 12.45. Calcio di inizio ore 15.00.

Ogni tifoso è “obbligato” a portare un vessillo con i colori sociali della Folgore Caratese e di curare bene la voce nei giorni precedenti perché avremo bisogno del supporto di tutti.

Non potranno partecipare alla trasferta organizzata parenti o amici dei calciatori della prima squadra. L’invito è valido solo per i tifosi delle cittadine di Carate e Verano Brianza."