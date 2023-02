Calcio Femminile | Yanitsa Ivanova convocata nella Nazionale bulgara femminile

Serie C femminile

Serie C femminile

La giocatrice del Real Meda, Yanitsa Ivanova, è stata convocata nella Nazionale bulgara femminile e sta attualmente rappresentando il suo paese nella Coppa Turca Femminile, una serie di amichevoli internazionali che si svolgono ad Alanya, in Turchia. Nella partita contro Hong Kong del 16 febbraio, la Bulgaria ha vinto con un risultato di 2-0.

La prossima partita della nazionale bulgara femminile nella Coppa Turca Femminile è prevista per sabato 18 febbraio alle 14:00 contro la Macedonia del Nord. Siamo orgogliosi della partecipazione di Yanitsa in Nazionale e le auguriamo il meglio per il resto del torneo.

(Comunicato Rea Meda)