Alima Kouda continua la sua storia con il Real Meda

Serie C femminile

Serie C femminile

“Il Real Meda annuncia il rinnovo per un'altra stagione dell'attaccante Alima Kouda.

Alima continuerà a far parte della squadra, prolungando la sua esperienza con il Real Meda che dura ormai da otto anni.

Durante questa stagione, Kouda ha collezionato 21 presenze e segnato 2 gol. La stagione si è conclusa in maniera brusca per lei a causa di un infortunio nell'ultima partita di campionato contro l'Azalee Solbiatese.

Queste le dichiarazioni di Alima Kouda dopo il rinnovo:

"Purtroppo, a causa dell'infortunio, non potrò dare molto alla squadra quest'anno. Mi concentrerò quindi su me stessa per tornare più forte di prima. Guardando alla stagione appena conclusa, credo che sia andata abbastanza bene con alti e bassi. È stata comunque una bella stagione, ricca di emozioni e di crescita."

(Comunicato Real Meda)