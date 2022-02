La Folgore Caratese batte di misura il Breno nella 23esima giornata

Squadra in casa

La 23esima giornata di Serie D, Girone B, ha visto di fronte la Folgore Caratese e il Breno, separate da due soli punti - a favore della prima - nella parte medio alta della classifica.

La vittoria di misura dei padroni di casa aumenta il gap tra le due squadre e spinge la squadra di Longo sulla strada dei play off.

Allo stadio Claudio Casati di Verano Brianza è andata in scena una sfida equilibrata, ma la doppietta di Cocuzza ha avuto un alto peso specifico.

Eppure, sono gli ospiti ad andare per primi in vantaggio al 29?, con Tanghetti, a suggello di una buona mezz?ora di gioco, basata soprattutto su una efficace gestione del gioco: l?autore della rete intercetta la palla a metà campo e, sfruttando un?indecisione del centrocampo avversario, arriva in porta e sigla il vantaggio.

I brianzoli subiscono il colpo e rischiano, ma il Breno non riesce a sfruttare il momento favorevole e alla fine potrebbe essere questo il più grosso rammarico per i giocatori di Tacchinardi.

Ma proprio nel momento in cui si sente nell?aria profumo di raddoppio, arriva il pareggio ad opera di Cocuzza, che con una semirovesciata da azione di calcio d?angolo insacca.

Tutto questo avviene al 44?, e prendere un goal praticamente al tramonto della prima frazione di gioco destabilizza il Breno, che al rientro in campo subisce la rete del vantaggio, dopo undici minuti, sempre con Cocuzza - che realizza quindi una doppietta -, questa volta di testa.

Il Breno reagisce con foga e insistenza, ma il risultato non cambierà più.

La Folgore Caratese raggiunge quota 37 e si aggrappa ai piani alti pensando al prossimo match, sulla carta abbordabile, contro il Sona; sicuramente molto impegnativa per il Breno la partita in arrivo, quella casalinga contro il Legnano.

Tabellino Folgore Caratese - Breno 2 - 1

MARCATORI: 29' pt D. Tanghetti (B), 44' pt R. Cocuzza (F), 11' st R. Cocuzza (F)

FOLGORE CARATESE: D. Merelli, J. Grbic, L. Troiano (N. Repetto 35' st), A. Gigli, M. Konè (L. Fognini 30' st), S. Ciko, R. Cocuzza (W. Gomez Varas 39' st), D. Di Stefano (A. Bianchi 44' st), A. Esposito, C. Kaziewicz (A. Caiazza 30' st), R. Kouda

A disposizione: A. Nocco, L. Fognini, W. Gomez Varas, A. Caiazza, S. Lo Faso, L. Felici, D. Derosa, A. Bianchi, N. Repetto

All: Longo Emilio

BRENO: B. Lollio, I. Ndiour, G. Boldini, P. Perez, M. Mauri, L. Melchiori, D. Brancato (M. Gasperoni 20' st), P. Goglino (L. Nolaschi 20' st), F. Cristini, D. Tanghetti (M. Pelamatti 31' st), G. Sampietro

A disposizione: M. Avanzini, G. Mondini, M. Gasperoni, D. Wojdyla, M. Pelamatti, L. Negretti, L. Nolaschi, A. Cicciù, D. Lonati

All: Tacchinardi Mario

Arbitro: Silvestri, coadiuvato dagli assistenti Annoni e Macchi.

AMMONITI: R. Cocuzza (F), C. Kaziewicz (F), R. Kouda (F), A. Bianchi (F), M. Mauri (B), P. Goglino (B)