La Leon saluta la Serie D, torna in Eccellenza

The last dance. L’ultima. Una gara da dentro o fuori, una gara dove la Leon doveva ottenere un solo risultato utile per accedere ai playout. Quella andata in scena a Olginate è stata una partita intensa e, nonostante la Brianza Olginatese trovi la vittoria nei minuti finali, alla fine nessuna delle due sorride. Entrambe salutano così la Serie D.

Decisa la partenza della Leon, subito pericolosi in fase offensiva con una transizione che porta Andrea Ferrè alla conclusione a botta sicura, Colombo resipinge e sulla ribattuta trovano la rete ma l’arbitro vede un fuorigioco e annulla. Momentè al 6’ tira da fuori area e il suo pallone sfiora il palo di Martignoni. Ecco che al 16’ la Brianza Olginatese trova il vantaggio: Caldera trova uno spazio in cui inserirsi e crossa in area. Qui trova Crema che insacca di testa in rete. Più passano i minuti, più la Brianza Olginatese aumenta il ritmo. Si va al riposo con la Leon in svantaggio di un solo gol.

Al rientro in campo la squadra di Motta è più compatta e decisa a provare a ribaltare la gara. Al 15′ arrivano diverse occasioni e, sembra, che il pallone non voglia entrare in porta. Paparella viene murato sottomisura da Guanziroli, una manciata di secondi dopo Rondelli di testa colpisce bene, ma la palla viene deviata da Colombo sul palo. Insistono la Leon con un tiro di Jacopo Ferrè che si stampa sulla traversa e grazia la Brianza Olginatese. I padroni di casa ci riprovano con Caraffa, lanciato in rete e manca il 2-0 grazie all’incredibile recupero di Portaro, che salva sulla linea. Pochi minuti dopo è Leotta che si distende in scivolata e nega la gioia del gol a Ekuban. Nel mezzo un altro palo colpito dalla Leon. La gara cambia nuovamente al 41′ quando Citterio viene “steso” in area. Dal dischetto va Bonseri che non sbaglia e segna, per lui è la ventesima rete stagionale. All’ultimo minuto trova la rete la Brianza Olginatese che chiude con una vittoria.



La Leon saluta la serie D e torna in Eccellenza