La Speranza Agrate può credere ancora nei playout

Una vittoria che sembra riaccendere "la luce" in casa Speranza Agrate. Nello scontro in fondo alla classifica ad avere la meglio sono proprio i monzesi che battono per 3-2 la formazione di Mariano. Una vittoria che ariva in un momento difficile e permette, vista la sconfitta del Castelleone, di raggiungere proprio quest'ultimi in classifica e di conseguenza sperare nei playout.

Una gara si può definire insolita: Agrate va avanti dopo soli sei minuti di gioco con un gol di Diana, ma il Mariano rimonta e si porta in vantaggio al 14' e 16', rispettivamente con i gol di Aldegani e Fondi. Ma ecco che nel momento decisivo Pagani riporta in parità la gara al 21'. Nella seconda frazione di gioco il ritmo è basso e la gara si sblocca a favore di Agrate al 22' con un gol di Diana che consegna i tre punti alla Speranza Agrate.

Ecco la situazione in classifica dei monzesi dopo la scorsa giornata:

Offanenghese 68

Sant'Angelo 65

Lemine Almenno 60

Mapello 54

Cisanese 43

Trevigliese 40

Luisiana 39

Real Codogno 38

Zingonia V. 38

Scanzorosciate 37

Luciano Manara 36

Vertovese 34

Pontelambrese 33

Sancolombano 32

Castelleone 24

Speranza Agrate 24

Mariano 12