Le dichiarazioni di Mister Stroppa prima di Monza-Parma: "È una squadra temibile"

Seconda gara casalinga consecutiva per il Monza, che oggi mercoledì 2 marzo alle 18.30 affronta il Parma nella ventisettesima giornata di campionato.

Alla vigilia della partita ha parlato come di consueto Mister Stroppa. Queste le dichiarazioni dell’allenatore:

“Ci è mancato soltanto il gol contro il Lecce, io ho visto una prestazione positiva creando parecchie palle gol. Mancuso gioca bene per la squadra, per me con questo lavoro si sbloccherà, ne sono certo.

Non va vista la classifica dei ducali, hanno buone doti di palleggio. Ha doti importanti come Vazquez. È una squadra temibile e sono in buon momento. E’ un avversario che sul campo sta dimostrando qualità importanti. Abbiamo un unico risultato contro di loro, dobbiamo vincere e basta.

Buffon sorprende per gli anni che ha e per le motivazioni, non è facile arrivare in queste condizioni a quell’età”.