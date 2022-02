Le formazioni ufficiali di Pordenone-Monza

È arrivato il giorno di Pordenone e Monza, gara valida per la 25^ giornata del campionato di Serie B, molto importante per gli ospiti, dopo lo stop avuto nel'ultima giornata di campionato contro il Pisa.

Le formazioni del match:

Pordenone: Giacomo Bindi (P), Christian Dalle Mura (D), Alessio Sabbione (D), Armando Anastasio (D), Hamza El Kaouakibi (D), Davide Gavazzi (C), Emanuele Torrasi (C), Alessandro Lovisa (C), Francesco Deli (C), Davis Mensah (A), Karlo Butic (A)

Monza: Michele Di Gregorio (P), Gabriel Paletta (D), Mario Sampirisi (D), Carlos Augusto (D), Salvatore Molina (C), Pedro Pereira (C), Andrea Colpani (C), José Machín (C), Luca Mazzitelli (C), Mattia Valoti (A), Leonardo Mancuso (A)