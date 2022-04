Le parole di Gabriele Schiavo dopo la gioia del gol vittoria in Leon-Legnano

Il gol decisivo lo ha segnato proprio lui a nemmeno due minuti dal rientro in campo nella ripresa. Una gara che ha visto trionfare la Leon contro il Legnano, una vittoria che dà ancora speranza per i playout. Ecco le parole del giovane giocatre: “Una partita importante, dovevamo vincere. Come ogni domenica lottiamo per portare a casa dei punti importanti, soffriamo e cerchiamo di dare il meglio di noi in campo. Sono contento del gol, siamo riusciti ad

andare in vantaggio subito nella ripresa ed è importante. Le ultime tre gare sono tre partite fondamentali e cercheremo di scendere in campo con la voglia di portarci a casa punti importanti”.

Appuntamento a domenica in casa del Crema