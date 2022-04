La Lentatese non va oltre l'1 a 1 contro l'Olimpia e la condanna alla retrocessione

Nella 18esima giornata del campionato di Promozione Girone A, la Lentatese non va oltre l’1 a 1 contro l’Olimpia Calcio.

I brianzoli si portano subito in vantaggio al 5’ con Magro e da lì in poi ci si aspetterebbe una gara in discesa per la squadra di Luca Valente.

I padroni di casa, invece, non si scompongono e nel secondo tempo pareggiano i conti con la rete di di Piazza.

Il risultato non cambia più e questo punto a testa cambia poco o niente la situazione di classifica di entrambe le compagini.

L’Olimpia resta penultima a quota 20 ma retrocessa a causa della forbice mentre la Lentatese sempre a -4 dai playoff.

OLIMPIA PONTE TRESA-LENTATESE 1-1

MARCATORI: 5′ Magro (L), 40′ Piazza (O).

OLIMPIA PONTE TRESA (4-3-3): Rossi; Diakite, Franceschini, Traina (45′ st Firodiponti), Bianchi; Petriccione (6′ st Zarini), De Maddalena, Jammeh; Baresi (11′ st Touray), Segalini, Piazza. A disp.: Cosentino, Bezzolato, Coppola, Balconi, Calegari, Gioppo. All.: Rinaldi.

LENTATESE (4-3-3): Sala; Bottos, Fontana, Bianchimano, Molteni (35′ st Crotti); Ballabio (20′ st Noviello), Parravicini, Tagliabue; Canavesi, Monti (9′ st Del Gaudio), Magro (27′ st Cuzzolin). A disp.: Tagliabue, Gambirasio, Sciascia, Pagnozzi, Agati. All.: Valente.