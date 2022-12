Leon, il mercato invernale si infiamma. Ecco quattro nuovi innesti

Dal primo dicembre è ufficialmente ripartito il calciomercato anche per quanto riguarda le categorie dilettantistiche. Insomma, con la fine del girone di andata e l'inizio di quello di ritorno previsto per gennaio, le varie società si stanno già muovendo sul mercato per portarsi a casa giocatori svincolati e non, che hanno voglia di riscatto oppure che non trovano spazio tra le fila di altre squadre.

Ecco che, dopo il Biassono, arrivano anche i primi movimenti per quanto riguarda un'altra monzese. Questa volta però non nel campionato di Promozione bensì in Eccellenza. Ecco che la Leon di mister Quartuccio a partire dalla prima gara di gennaio avrà a disposizione ben 4 giocatori nuovi tra le proprie fila.

Il primo innesto della rosa è il difensore classe 1984 Mauro Belotti. In arrivo dal Valcalepio, vanta più di 350 presenze tra la Lega Pro e la Serie D. Insomma, un ottimo rinforzo per la difesa orange.

Il secondo arrivo è Davide Lapadula, classe 1989. Attaccante arriva dal girone A, il Calcio San Pellegrino, con cui ha disputato una parte della stagione in corso. Tra le sue esperienze, ha vestito la maglia di NibionnOggiono, Vertovese, Villa d’Almè.

Gli altri acquisti sono tutti dell’Oltrepo Pavese: Alessio Cicciù, centrocampista, classe 2002. Lorenzo Ritondale, esterno offensivo, Classe 2003. E infine, un rinforzo tra i pali: Samuele Cavo, 20