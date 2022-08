Lissone, la nuova stagione parte nel segno di Orellana Cruz

Sorride il Lissone alla prima partita ufficiale della stagione, andata in scena nel weekend con il primo turno della Coppa Italia di categoria.

Al termine di un match combattuto, ma che alla lunga ha dovuto fare i conti con i carichi di lavoro della preparazione pre-campionato, sono i brianzoli ad aggiudicarsi la prima partita ufficiale della stagione. Nonostante le svariate occasioni prodotte la rete della vittoria è arrivata con una magistrale punizione dal limite di Orellana Cruz per sbloccare un match che sembrava essere destinato a terminare a reti inviolate. Si chiude così, con una meritata vittoria, il primo turno di Coppa Italia che vedrà nuovamente impegnata l’AC Lissone mercoledì 14 settembre sul campo del Pontevecchio, dopo il debutto casalingo in campionato contro la neo promossa Missaglia Maresso di domenica 4 settembre e la trasferta in quel di Cavenago dell’11 settembre.



AC LISSONE – BARANZATESE 1 – 0



51'st Orellana Cruz