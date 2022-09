Lumezzane forza quattro in casa della Folgore Caratese

Non inizia per niente bene il campionato della Folgore Caratese che cade in casa contro il Lumezzane, squadra neopromossa ma tra le favorite per la promozione, nella prima giornata di campionato.

I brianzoli provano a mettere in pratica gli insegnamenti di mister Melosi riuscendo a chiudere il primo tempo sul risultato di 0 a 0.

Nel secondo tempo, gli ospiti impongono il loro gioco e sbloccano il match con Parravicini al 54', arrotondando successivamente il risultato con Pesce (56'), e Forte, autore di una grande doppietta (84' e 94').

Tabellino Folgore Caratese - Lumezzane 0 - 4

MARCATORI: 9' st N. Parravicini (L), 11' st S. Pesce (L), 39' st L. Forte (L), 49' st L. Forte (L)

FOLGORE CARATESE: C. Ragone, M. Besana, A. Calacoci, A. Gulinatti, M. Beye, A. Arcidiacono, A. Barazzetta, P. Valsecchi, A. Pinotti, L. Troiano, L. Gualdi

A disposizione: P. Venturelli, D. Bernacchi, S. Alabiso, F. Bossi, Y. Giugno, N. Repetto, F. Paltrinieri, E. Hyka, S. Caricati

All: Melosi Giuliano

LUMEZZANE: S. Filigheddu, S. Regazzetti, G. Parodi, M. Troiani, S. Pesce, C. Pogliano, C. Spini, M. Calì, N. Parravicini, D. Alessandro, M. Poledri

A disposizione: A. Pisoni, L. Tomas, D. Bragadina, M. Rigo, L. Sperti, S. Squarzoni (↑ 30' st), M. Mauri, M. Tognoni, L. Forte (↑ 26' st)

All: Franzini Arnaldo