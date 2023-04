Il Mantova ribalta il Renate, 3-1 il finale

Niente da fare per il Renate che sul campo del Mantova paga dazio con il risultato di 3-1.

Succede tutto nel secondo tempo. Gli uomini di Dossena passano in vantaggio al minuto numero 8 con Sorrentino, ma i padroni di casa trovano le energie per reagire negli gli ultimi dieci minuti di match. Al 36' Mensah rimette tutto in equilibrio, un minuto dopo mette la freccia Bocalon, poi lo stesso numero dieci si ripete nei minuti di recupero facendo scorrere i titoli di coda.

IL TABELLINO

MANTOVA – RENATE 3-1

MANTOVA (4-3-1-2): Tosi; Fazzi (40′ st Fontana), Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Messori (45′ Pierobon), De Francesco, Gerbaudo (22′ st Pedone); Guccione (22′ st D’Orazio), Bocalon, Mensah (40′ st Silvestro). A disposizione: Chiorra, Malaguti, Iotti, Conti, Agbugiu, Padella, Rodriguez, Yeboah. All. Mandorlini

RENATE (3-4-1-2): Furlanetto; Angeli, Silva, Possenti; Marano (15′ st Simonetti), Esposito, Nelli (40′ st Saporetti), Colombini (1′ st Anastasia); Squizzato; Malotti (40′ st Artistico), Sorrentino (25′ st Ermacora). A disposizione: Drago, Gavazzi, Nepi, Ciarmoli, Saino. All. Dossena

ARBITRO: Longo di Cuneo (Ass. 1 D’Ascanio di Roma 2 – Ass. 2 Miccoli di Lanciano; IV° Uff. Orazietti di Nichelino)

RETI: 8′ st Sorrentino (R), 36′ st Mensah (M), 37′ st e 48′ st Bocalon (M)

NOTE: espulso Squizzato (R) al 44′ st, ammoniti Ghilardi, Fazzi, Guccione, Bocalon (M). Calci d’angolo: 8-4. Recupero concesso: 2′ pt + 5′ st.