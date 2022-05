Mariani arbitra la finale di ritorno Pisa-Monza

Ad arbitrare la finale di ritorno dei playoff di Serie BKT Pisa-Monza, in programma domenica 29 maggio alle 20.30 all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà Maurizio Mariani di Aprilia (Lt).

A coadiuvarlo, gli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Salvatore Longo di Paola (Cs).

Quarto ufficiale Giovanni Ayroldi di Molfetta (Ba).

VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq); AVAR Daniele Bindoni di Venezia.

Il sig.Mariani ha arbitrato i biancorossi una volta in Serie B, in Monza-Lecce del 4/5/21 e una volta in Lega Pro, in Monza-Spal del 9/1/11.