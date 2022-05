Squadra in casa

Squadra in casa Meda 1913

Nel recupero della ventesima giornata del campionato di Promozione A, il Meda cade in casa contro la Solese in un match che non cambia niente a livello di classifica.

I padroni di casa non sono riusciti a imporre il loro gioco e sono stati abilmente abbattuti dai gialloverdi che sono andati a segno con Riboldi, Ugolino e Impoco. Inutile per i bianconeri la rete di Haddaoui che accorcia semplicemente le distanze.

Importante sottolineare che dopo quest’ultima giornata non ci saranno i Play Out in Promozione visto che Cassano e Gallarate Calcio raggiungono la già retrocessa Olimpia.