Ottime notizie in casa Meda, nonostante la stagione non si finita nel migliore dei modi e la squadra non sia riuscita a qualificarsi ai playoff, il tecnico Giovanni Cairoli è stato confermato per il settimo anno consecutivo.

L’allenatore dovrà provare a cambiare il carattere della squadra, quest'anno molto fragile, cercando di portarli alla promozione in Eccellenza.