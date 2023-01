Si apre il mercato di gennaio: tutti gli obiettivi del Monza

Si apre il mercato di gennaio e i dirigenti del Monza cominciano a muoversi per nuovi obiettivi, con la consapevolezza che servono degli innesti e qualche taglio in rosa.

Il primo colpo che il dirigente Adriano Galliani vuole chiudere è Brekalo, da tempo c’è l’accordo con il calciatore, manca la proposta ufficiale al Wolfsburg, che dovrebbe essere inoltrata nelle prossime ore.

Mister Palladino vorrebbe inserire in rosa anche un nuovo difensore centrale e un esterno di centrocampo ma prima servirà cedere i giocatori in esubero, uno su tutti il portiere Cragno, che non ha giocato nemmeno un minuto questa stagione.