Mister Stroppa parla in vista di Monza-Ascoli: "Affrontiamo una squadra in ottima forma"

Il Monza si prepara per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B contro l'Ascoli, dopo la brutta sconfitta contro il Como nell'ultima giornata.

"Portiamo dentro tanta delusione ma dobbiamo tramutarla in energia positiva perchè avremo una gara molto difficile. Affrontiamo una squadra in piena corsa e in ottima condizione psicofisica."