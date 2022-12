Il Monza affronterà l'Arconatese in un test amichevole

All’indomani dell’amichevole internazionale con l’Olympique Lione, altro test in programma per AC Monza: la squadra di Raffaele Palladino affronterà il GS Arconatese 1926, formazione che milita in Serie D.

L’amichevole verrà disputata a porte chiuse al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, in data venerdì 23 dicembre alle ore 11.00.

(Comunicato Monza)