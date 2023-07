Monza che colpo: in arrivo Danilo D'Ambrosio

Il Monza si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo difensivo in vista della prossima stagione.

Danilo D’Ambrosio, ex difensore dell’Inter, è pronto a iniziare una nuova avventura calcistica con la squadra lombarda, tanto che mercoledì prossimo sono in programma le visite mediche.

Dopo una lunga e proficua esperienza con l’Inter, D’Ambrosio è pronto a ripartire da una nuova sfida, questa volta con i colori biancorossi del Monza. Il difensore ha dimostrato le sue abilità e il suo valore sul campo, attirando l'attenzione di diverse squadre ma alla fine a spuntarla sono stati i biancorossi.