Che colpo per il Monza: in arrivo un attaccante del Manchester United!

Il Monza comincia a muoversi sul mercato, ancora prima di ufficializzare l’allenatore Alessandro Nesta.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i brianzoli avrebbero definito l’arrivo di Omari Forson, ala classe 2004, appena svincolatosi dal Manchester United.

Il giovane in questa stagione è stato aggregato alla prima squadra, ma in Premier League è stato impiegato per soli 68 minuti. In seconda squadra ha giocato poco più di 800 minuti.