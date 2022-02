Il Monza batte a domicilio la Ternana con un rigore di Valoti

Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B, il Monza blocca una Ternana veramente in forma.

Tanti indisponibili nella rosa di Mister Stroppa: Brescianini, Vignato Bettella e Colpani. Tornano titolari Marrone e Valoti.

I biancorossi riescono a portare i tre punti a casa grazie a un rigore guadagnato da Favilli, steso da Defendi in area. Al 37’ è il solito Valoti a trasformarlo, arrivando a quota quattro goal.

Nonostante le tante occasioni per i padroni di casa con Partipilo e Pettinari, il risultato nel secondo tempo non cambia e il Monza espugna il Liberati.

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Diakitè, Sorensen (27′ st Bogdan), Capuano, Ghiringhelli (1′ st Martella); Defendi (23′ st Capone), Agazzi, Palumbo; Partipilo, Pettinari, Peralta (14′ st Falletti, 23′ st Furlan). All. Lucarell. A disp.: Krapikas, Proietti, Mazzocchi, Rovaglia, Paghera, Boben, Mazza.

Monza (3-5-1-1): Di Gregorio; Sampirisi (29′ Donati), Marrone (24′ st Paletta), C. Augusto; Molina (1′ st P. Pereira), Mazzitelli, Barberis, Valoti (13′ st Ciurria), D’Alessandro (13′ st Pirola); Mota C., Favilli All. Stroppa A disp.: Sommariva, Caldirola, Machin, Gytkjaer, Mancuso, De Almeida Lopes, G. Ramirez, Antov.