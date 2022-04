Il Monza batte il Cosenza e sogna la Serie A

Nella 34esima giornata del campionato di Serie B, il Monza continua la sua cavalcata verso i playoff batte 0 a 2 il Cosenza.

I biancorossi la sbloccano al 14’ quando Situm stende Valoti che si presenta come al solito dal dischetto e non sbaglia, realizzando la decima rete del suo torneo.

I ragazzi di Stroppa raddoppiano al 63’ con Gytkjaer che col destro batte Matosevic, che intuisce ma non blocca.

Il Lecce ora è a soli due punti di distanza, la lotta per la Serie A è ancora apertissima!

COSENZA-MONZA 0-2 (0-1)

Marcatori: 16′ Valoti rig. (M) 18′ st Gytkjaer rig. (M)

Cosenza (4-2-3-1): Matosevic; Situm, Hristov, Sy (20′ st Pandolfi), Vaisanen; Carraro (38′ st Gerbo), Palmiero (35′ Laura); Di Pardo (38′ st Zilly), Florenzi, Liotti (38′ st Ndoj); Caso. All.: Bisoli. A disp.: Sarri, Vigorito, Venturi, Vallocchia, Kongolo, Arioli.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, C. Augusto (30′ st Pirola); P. Pereira (20′ st D’Alessandro), Ciurria (42′ st Machìn), Barberis, Valoti, Molina; Mota C. (42′ st Mancuso), Gytkjaer (30′ st Colpani). All. Stroppa. A disp.: Lamanna, Donati, Bettella, Favilli, Antov, Brescianini, Marrone.