Monza e Brescia non vanno oltre il pareggio nella 35esima giornata

Il Monza ospita il Brescia nella 35° Giornata di Serie B; ne esce fuori un pareggio che lascia invariata la distanza tra le due squadre, con la vetta che resta ad un passo.

Padroni di casa in vantaggio al minuto 49 con José Machín: il guineano dal limite rientra sul destro e calcia con grande potenza, palla sotto il sette dove Joronen non puó arrivare.

Il primo tempo era stato molto equilibrato, con ampia fase di studio e sporadiche azioni interessanti, ma non pericolose.

Dopo il goal descritto si attende la ovvia replica dei ragazzi del neoallenatore Corini e la reazione c’è e trova finalizzazione all’81’: palla in verticale per Tramoni che mette in mezzo per Bisoli, che di piatto batte Di Gregorio.

In sintesi, maggior possesso palla degli ospiti ma Monza più efficacie in fase offensiva, e alla fine il pareggio appare un giusto risultato.

Il Monza sale a quota 64 punti occupando il 3° posto in classifica. Il Brescia, si assesta al 6° posto con 62 punti.

La capolista Cremonese è davvero vicina!

TABELLINO

Monza -Brescia 1-1

Reti: 49' Machín (Monza), 81' Bisoli (Brescia).

Monza: M. Di Gregorio, L. Caldirola (45’ Marrone), C. Zopalato Neves, G. Donati, A. Barberis, S. Molina, M. Valoti (41’ J. Machín), M. D'Alessandro (77’ Lopes Pereira), A. Colpani (57’ Mota Carvalho), P. Ciurria, C. Gytkjær.

A disposizione: M. Brescianini, P. Lopes Pereira, S. Vignato, D. Mota Carvalho, L. Mancuso, A. Favilli, L. Marrone, J. Machín, S. Rubbi, D. Bettella, E. Lamanna, V. Antov.

All: Giovanni Stroppa

Brescia: J. Joronen, D. Adorni, M. Pajac, S. Sabelli (77’ Karacic), A. Cistana, F. Proia (62’ Bajic), D. Bisoli (Cap.), T. van de Looi (62’ Behrami), M. Léris, F. Aye, S. Moreo (16’ Tramoni).

A disposizione: R. Bajic, M. Huard, M. Mangraviti, L. Andrenacci, A. Papetti, F. Karacic, M. Bertagnoli, F. Jagiello, V. Behrami, S. Perilli, M. Tramoni.

All: Eugenio Corini

Ammonizioni: C. Zopalato Neves, S. Molina, S. Sabelli

Arbitro: Livio Marinelli