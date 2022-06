Monza, confermato il dirigente Filippo Antonelli Agomeri

Arrivano le prime conferme in casa Monza dopo la promozione in Serie A, questa volta tocca a: Filippo Antonelli Agomeri.

Il dirigente era entrato in società quando i brianzoli erano approdati nel campionato di Serie D e dopo tre promozioni si è meritato il prolungamento di contratto per un altro anno, come riportato da TMW.

Nelle prossime settimane dovrebbe anche esserci le firme.