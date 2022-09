Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza testa la condizione con la Tecnoteam Albese Volley Como

Prima uscita stagionale per la Vero Volley Monza femminile, che domani, mercoledì 14 settembre, alle ore 15.30 (inizio riscaldamento, libero accesso al pubblico dalle 16.00), scenderà in campo all'Arena di Monza per un allenamento congiunto con la formazione di Serie A2 della Tecnoteam Volley Albese Como.

Il terzo blocco di preparazione delle rosa alla stagione 2022-2023, al via domenica 23 ottobre, in casa, contro la Wash4Green Pinerolo, per la prima giornata di andata della Serie A1 femminile, è iniziata con una doppia seduta tra pesi e tecnica di lunedì, proseguendo con un allenamento tecnico metabolico nella mattinata di oggi. Il gruppo monzese, composto da Beatrice Parrocchiale, Beatrice Negretti, Sonia Candi, Anna Davyskiba, Edina Begic, Raphaela Folie, Letizia Camera e le giovani aggregate Letizia Badini e Ludovica Pagliuca, continuerà la terza settimana con una mezza giornata di tecnica giovedì, un'altra doppia seduta venerdì e un allenamento congiunto con la Picco Lecco sabato pomeriggio.

Intanto prosegue il lavoro delle atlete di Monza Alessia Orro, Dana Rettke, Jovana Stevanovic, Myriam Sylla, Magdalena Stysiak, Jordan Thompson e Pauline Martin, con le rispettive nazionali per la preparazione del Mondiale femminile. Nei prossimi giorni i coach delle varie rappresentative renderanno note le liste delle convocazioni per la rassegna iridata, al via dal 23 settembre in Polonia e Paesi Bassi.