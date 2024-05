Monza Esports: al via la fase A gironi della Echampions League

“Dopo la vittoria in eSerie A, l’AC Monza Team eSports campione d’Italia torna in campo per la eChampions League. Nel weekend dell’11-12 maggio il player biancorosso Lucio “HhezerS” Vecchione sarà impegnato a Londra nella fase a gironi della competizione regina a livello europeo, che ha visto i Biancorossi raggiungere la finale per ben due volte negli ultimi tre anni (2021 e 2023).

I giocatori verranno divisi in otto gironi da cinque e si sfideranno in partite di sola andata. I primi tre di ogni gruppo accederanno alla fase ad eliminazione diretta, in programma il 18-19 maggio. Le Final Eight andranno poi in scena il 29 maggio a Londra, tre giorni prima della finale di UEFA Champions League.

Il Monza, inserito nel Gruppo B, se la vedrà con Atletico Madrid, Ajax, Brighton e i norvegesi del Raufoss IL, con l’esordio in programma sabato 11 maggio alle ore 14:00 contro il player del Brighton Jayden.

La fase a gironi della eChampions League sarà visibile sui canali Youtube e TikTok della UEFA.”

(Comunicato Monza)